Wer stillt, nimmt auf Dauer weniger zu

Für die Still- und Laktationsberaterin Christa Müller-Aregger ist das Stillen dennoch nur ein Puzzlestein beim Gewichtsverlust nach der Geburt: "Ich würde nie behaupten, dass stillende Mütter später keine Gewichtsprobleme haben – da spielen viele andere Faktoren mit." Dennoch belegen inzwischen etliche Studien die positiven Auswirkungen des Stillens auf die Gesundheit der Mutter.

Der führende Still-Experte Tom Hale von der Texas Tech University School of Medicine betont etwa: "In jedem Monat, in dem gestillt wird, reduziert sich das Brustkrebs-Risiko um 0,9 Prozent." Der Gynäkologe Michael Adam von der Wiener Rudolfstiftung ergänzt: "Das Risiko kann bei bis zu 24 Monaten zusammengerechneten Stillens auf die Hälfte reduziert werden." Aus diesem Grund empfiehlt die WHO eine Stilldauer von mindestens sechs Monaten.