Wer sind die klügsten Menschen der Welt?

Da Vinci, Einstein, Stephen Hawking. Bei den Worten „ Superhirn“ oder „Genie“ fallen meist dieselben Namen – dabei gibt es auch in der Gegenwart herausragende Persönlichkeiten, die dieser Zuschreibung gerecht werden. Zur Einordnung: Der Durchschnitts-IQ beträgt 100, alles ab 130 gilt als hochintelligent. Die Steigerungsstufe wäre „höchstbegabt“ – laut der gängigsten Definition ist das dann der Fall, wenn der IQ-Wert über dem von 99,9 Prozent der Bevölkerung liegt, also 145 oder mehr beträgt. Die hier angeführten Personen können ob dieser Zahl nur milde lächeln: Ihr Wert liegt deutlich über 170, oft über 190, in manchen Fällen sogar über 200.

Paradoxerweise sind es die Genies selbst, die die Allgemeinheit immer wieder zur Mäßigung aufrufen: Die Menschen würden sich zu sehr an eine Zahl klammern, gab der durch seinen extrem hohen IQ berühmt gewordene Kernphysiker Kim Ung-yong zu Protokoll – dabei bedeute das beispielsweise nicht, dass er deswegen automatisch auch ein guter Sportler oder Musiker sei. Und schon gar nicht steige mit einem hohen Intelligenzquotienten auch das Lebensglück. Dieses fuße auf etwas ganz anderem, betont der Südkoreaner: starke soziale Beziehungen mit anderen Menschen.

Christopher Langan

Mit einem IQ zwischen 190 und 210 gilt er als gescheitester Mensch der USA, doch sein Werdegang liest sich alles andere als der eines klassischen Wunderkinds: Christopher Langan wurde von seinem Stiefvater geschlagen, weil dieser es nicht ertrug, dass ein Kind klüger war als er selbst. In der Volksschule fühlte er sich vernachlässigt und brachte sich selbst höhere Mathematik, Physik, Philosophie und Latein bei. Sein Studium brach er aus finanziellen Gründen ab, jobbte danach als Cowboy, Bauarbeiter, Ranger und Türsteher. Er habe eine „Doppelleben-Strategie“, sagte Langan einmal: auf der einen Seite ein gewöhnlicher Typ, der seinen Job macht, auf der anderen Seite ein Superhirn, das in seiner Freizeit an seiner eigenen Theorie des Universums arbeitet. In seiner Heimat ist Langan umstritten: nicht nur, weil er behauptet, die Evolution sei theologisch gesteuert, sondern auch, weil er Donald Trump im Wahlkampf unterstützte.

Rick Rosner

Stripper, Model, Barkeeper: Rick Rosner, Jahrgang 1960, hat vieles probiert. Bekannt wurde er, als er die Quiz-Show „Wer wird Millionär?“ wegen einer angeblich falschen Frage verklagte – und verlor. Aktuell ist er als Gag-Schreiber für TV-Shows erfolgreich. Bei den Genius of the Year Awards ’13 landete er mit einem IQ von 192 hinter dem Griechen Katsioulis (siehe unten) auf Platz 2. Seitdem liest er nach eigenen Angaben täglich 20 Stunden, um an die Spitze zu kommen. Auch dabei könnte es sich aber um einen Gag handeln.

Marilyn vos Savant

Nomen est Omen: Marilyn vos Savant ( Savant bezeichnet Personen mit einer Inselbegabung, Anm.) zählt zu den intelligentesten Menschen der USA. Während der Schulzeit in den 1950er-Jahren sei ihre Intelligenz von den Lehrern als nutzlos betrachtet worden, weil sie ein Mädchen war. Die 72-Jährige ließ sich trotzdem nicht beirren: Heute schreibt sie für ein Wochenmagazin die Kolumne „Ask Marilyn“, in der sie sich mit politischen, sozioökonomischen und mathematischen Fragen auseinandersetzt. Als Person mit dem „höchsten Intelligenzquotienten“ schaffte sie es Ende der 80er mehrmals in das Guinness-Buch der Rekorde. Nehmt das, Lehrer!

Judit Polgár

Die Erziehung von Judit Polgár war ein pädagogisches Experiment ihres Vaters in den frühen 1970er-Jahren: Von ihrem Geburtstag an setzte er alles daran, seine Tochter zu einem Wunderkind zu erziehen. Genies werden gemacht, nicht geboren, lautete seine These. Er unterrichtete sie zu Hause und „schuf“ ein Schachgenie: Mit neun Jahren gewann die Budapesterin mit einem IQ von 170 ihr erstes internationales Turnier, mit 13 war sie als einzige Frau unter den Top 100, mit 15 Jahren und fünf Monaten brach sie den Weltrekord von Bobby Fischer und wurde jüngste Schach-Großmeisterin aller Zeiten. „Sie ist eine Killerin und riecht das Matt schon 20 Züge im Voraus“, attestierte ihr der Weltklassespieler Nigel Short. Ihr größter Verdienst: Polgár spielte in ihrer Karriere ausschließlich gegen Männer und widerlegte somit die lange geltende Theorie, dass Frauen nicht klug genug seien, um mit der Weltelite mitzuhalten. 2014 verkündete die zweifache Mutter ihren Rücktritt vom Turnierschach. Seitdem setzt sie sich dafür ein, Kinder für Schach zu begeistern. Besonders Mädchen.