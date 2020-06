Wenn Vitaminpillen schaden

Von Vitaminen und Spurenelementen kann man nie genug nehmen? Von wegen. Eine aktuelle Studie des US-National Cancer Institute zeigt, dass etwa die unkontrollierte Einnahme von Selen und Vitamin E sogar das Krebsrisiko erhöhen kann.

Wer seine Ernährungsgewohnheiten fleißig mit Nahrungsergänzungsmitteln aus dem Supermarkt oder der Drogerie aufwerten will, schadet sich also möglicherweise mehr, als sich Gutes zu tun. Das National Cancer Institute sorgte bereits vor sechs Jahren mit der Studie „Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trail“ für Aufsehen, als es nachwies, dass die Einnahme von Vitamin E keine Vorteile brachte. Noch schlimmer: Das Krebsrisiko stieg und die Studie wurde vorzeitig abgebrochen.

Die Ergebnisse einer aktuellen Folgestudie sind nicht weniger alarmierend: Auch Selen kann in hohen Dosierungen das Risiko für Prostata-Krebs steigern. Darüber hinaus gibt es offenbar komplexe krebsfördernde Wechselwirkungen zwischen Vitamin E und Selen.

Das Österreichische Akademische Institut für Ernährungsmedizin rät daher dringend vor der unkontrollierten Einnahme von scheinbar harmlosen Nahrungsergänzungsmitteln ab. Der Leiter Univ.-Prof. Kurt Widhalm dazu: „Man sollte generell mit der Einnahme aller Supplemente über längere Zeit vorsichtig sein.“