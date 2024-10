Wenn Luft "verstopft": Der Flaschentornado

Für den Tornado in der Flasche brauchst du zwei PET-Flaschen – idealerweise gleich groß. Die Flaschen sollen so miteinander verbunden werden, dass beide zusammen wie eine Sanduhr aussehen. Ganz wichtig ist, dass die Flaschen nur durch ein kleines Loch verbunden sind. Das schaffst du zum Beispiel, indem du eine passende Beilagscheibe zwischen die Flaschen legst, bevor du sie zusammenklebst. Oder du kannst mit Hilfe von Erwachsenen und in die Deckel möglichst gleich große Löcher bohren und die Flaschen mit den angeschraubten Deckeln verbinden.

Beide Flaschen müssen fest und wasserdicht mit Klebeband fixiert werden. Vor dem Kleben musst du noch eine Flasche zur Hälfte mit Wasser befüllen. In manchen Spielzeuggeschäften oder online kannst du Flaschentornado-Adapter finden. Ein solcher Adapter ist beim Flaschentornado im Museum der Nerdigkeiten zu sehen. Drehe nun den Flaschentornado einmal ganz langsam um, sodass der mit Wasser befüllte Flaschenteil oben ist. Das Wasser wird nun von der oberen in die untere Flasche laufen. Allerdings kann es sein, dass das Wasser „stecken“ bleibt. Das ist schon ein bisschen unerwartet, oder? Hast du eine Idee, wie es zu dieser „Verstopfung“ kommt und wie du das Wasser in die untere Flasche bekommst?