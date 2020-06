Wenig Sonnencreme, weniger Schutz

Er empfiehlt, auch zur Vorbeugung von vorzeitiger Hautalterung zumindest im Gesicht niemals "ohne" das Haus zu verlassen. "Eine Hautcreme oder ein Make-up mit Lichtschutzfaktor leistet gute Dienste. Denn selbst bei bedecktem Wetter oder hinter der Windschutzscheibe kommen die Sonnenstrahlen noch durch."

"Sonnenstrahlen sind ebenso gefährlich wie Alkohol oder Zigaretten, deshalb ist ein vernünftiger Umgang wichtig. Die WHO hat UV-Licht als krebserregende Strahlung eingestuft", warnt Dermatologe Steiner und rät hellen, sonnenempfindlichen Hauttypen mit vielen Muttermalen zur jährlichen Kontrolle beim Hautarzt. Jedes Jahr erkranken in Österreich 30.000 Menschen an weißem Hautkrebs und 2000 neue Melanome werden entdeckt.

www.sonneohnereue.at