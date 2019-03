Weltspatzentag: Was den Vögeln zu schaffen macht

Vor mehr als 10.000 Jahren haben sich die Körnerfresser den Ackerbauern angeschlossen – sind vom Nahen Osten aus nach Europa gezogen, dann in die Neue Welt geflogen. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts brüten sie auf jedem Kontinent. Auch wenn ihr Bestand in jüngerer Vergangenheit drastisch zurück gegangen ist, zählen die Sperlinge immer noch zu den am weitesten verbreiteten Vogelarten rund um den Globus.