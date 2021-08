Weltlinkshändertag: Besser mit der Linken

Was Eltern wissen sollten

Die Linkshändigkeit eines Kindes sei schon rund um den ersten Geburtstag zumindest vermutbar, betont Andrea Schwarz. Spätestens ab dem dritten Lebensjahr könne man sich sogar ziemlich gewiss sein. Sie rät daher: „Legen Sie einen Löffel nie rechts oder links neben den Teller, sondern in die Mitte, und beobachten Sie dann die Reaktion des Kindes genau.“

Faktum ist: Je früher Linkshänder ihre Linke als führende Hand einsetzen können, umso spielend-leichter lernen sie den Umgang mit Bleistift, Schere und auch anderen Werkzeugen. Apropos: Das Angebot für Linkshänder ist in Österreich weiterhin sehr mangelhaft. Einigermaßen befriedigend ist die Situation nur bei den Schreibbehelfen, die gibt es etwa in der Kinder- und Jugendbuchhandlung Lesewelt in der Strozzigasse in Wien 8.

Post Skriptum: Der Anteil jener, die in der KURIER-Redaktion mit links schreiben, ist auffallend hoch. Die Expertin kommentiert das so: „Es ist kein Mythos, dass Linkshänder überdurchschnittlich oft künstlerisch begabt und kreativ sind.“