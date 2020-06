73 neue Drogen in einem Jahr: „Die Lage ist beunruhigend“

Axel Führer

Das gesamte System besteht zunächst aus einem Zelt, in dem Besucher des jeweiligen Ereignisses - zumeist Raves etc. - in geschützter Atmosphäre Proben von angeblichen "neuen psychoaktiven Substanzen" abliefern können. Diese kommen dann in den Laborbus. Labortechniker: "Die Proben werden in Alkohol aufgelöst. Mittels High Performance Liquid Chromatography und Massenspektrometrie erfolgt die Analyse."

Gesucht wird nach den in der Party-Szene verbreiteten psychoaktiven Substanzen. Schmid: "Wir können natürlich nur finden, wonach wir suchen. Doch auch 'neue' Substanzen sind oft den älteren sehr ähnlich. Und dann sehen wir an unseren Kurven auch noch, ob da in einer Probe noch andere Stoffe enthalten sind." Je nach Zuordnung werden die Ergebnisse der nummerierten Analysen dann auf Aushängen mit unterschiedlichen Farben an einer Anschlagtafel "publiziert". Der Konsument weiß dann, ob eventuell Gefahr (rot) bestehen könnte.

Der positive Nebeneffekt von "Checkit!": Durch die Analysen und die Suche nach eventuell noch nicht bekannten Substanzen behält man in Wien und Umgebung auch Überblick über das, was am illegalen Markt angeboten wird. Und das quasi in Echtzeit. "Checkit!"-Pharmazeut Anton Luf: "Eine Analyse dauert nicht länger als fünf Minuten." Und mit Blick auf eine Kurve auf dem Computerbildschirm vor sich fügt er hinzu: "Das ist Amphetamin." Das nächste Mal vielleicht Ecstasy oder irgendeine jener hunderten Substanzen, die man offenbar als Drogendealer in fernöstlichen Labors bestellen kann, um damit vor allem ein jugendliches Konsumentenpublikum zu versorgen, das neben Musik und Tanzen etc. am Wochenende auch von - vorübergehenden - Rauscherlebnissen träumt.