Life-Ball 2017: Aids Life wird zu Life+

KURIER: Nach einem Jahr Pause haben sich AIDS LIFE und der LIFE BALL neu erfunden. Was war die Motivation dafür, warum der Wandel?

Gery Keszler: Der LIFE BALL ist ein Event, der von internationaler Bedeutung ist. Eine Institution. Jetzt, nach rund 25 Jahren, ist es Zeit, den Ball auf eine neue Ebene zu heben. Weg vom reinen Event-Gedanken, zurück zum eigentlichen Kern: "Together we can end AIDS!" Das neue Konzept wird von drei wesentlichen Säulen getragen: Ein neuer Inhalt – "Change the conversation". Eine neue Plattform – "Build a brand". Und eine neue Inszenierung – "Make it feel".

Was ist das Ziel bzw. die Aussage der neuen Marke?