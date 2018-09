Was Österreich mit dem abgebrannten Museum in Rio verbindet

Das Einzige, was noch gut funktioniert, ist die Homepage des Brasilianischen Nationalmuseums. Wer www.museunacional.ufrj.br eingibt, stößt sofort auf einen Vortrag am kommenden Freitag über Leopoldina Habsburg – jene Frau, die den Brasilianern als erste Kaiserin und Wegbereiterin der Unabhängigkeit in Erinnerung geblieben ist. Viel weniger bekannt ist, dass Erzherzogin Leopoldine, genannt „Poldl“, in Wien geboren wurde, die Erforschung des Amazonas vorantrieb und mit ihrem Naturalienkabinett den Grundstein für das Nationalmuseum in Rio legte, das jetzt abgebrannt ist. Mehr als 20 Millionen Exponate seien zerstört worden, darunter das bekannteste und älteste Homo-sapiens-Fossil Amerikas, die etwa 13.000 Jahre alte „Luzia“, berichten Medien.

Doch der Reihe nach.

Wir schreiben 1797. Kaiser Franz I. von Österreich wird das fünfte Kind geboren – eine Tochter, Leopoldine Josepha Carolina (Bild unten).