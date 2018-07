Warum türkische Studenten erstmals in Österreich graben

Das Frühmittelalter, die Zeit des slawischen Fürstentums Karantanien, zählt bis heute zu den geheimnisvollsten Perioden in der wechselvollen Geschichte Kärntens. „Die Region war im 5. Jahrhundert ein christliches Pilgerzentrum, später wurde das Christentum wieder zurückgedrängt“, erzählt die Anthropologin. „Im 8. Jahrhundert setzt es sich aber durch. Überall wurden neue Kirchen gebaut. Wir versuchen, in der Kirche aus dem 17. Jahrhundert die ursprüngliche Kirche zu finden. Oder das, was davon noch erhalten ist.“ Das wäre, so Binder, eine Sensation: „Es gibt schriftliche Aufzeichnungen über Kirchen aus dem 8. Jahrhundert. Archäologisch nachgewiesen wurde noch keine.“