Von nun an geht’s bergab

Herr Bernhard Ludwig, Sie sind mir nicht mehr wurscht. Ihre Diät ist watscheneinfach, sie fußt auf der Formel „Heute ess ich (1er-Tag), morgen fast ich (0er-Tag)“. Trotzdem schlägt sie bei mir nicht an. Ihr Tipp für Fastentage: „Keine Panik, Sie müssen keine Angst vor Hunger haben“, löst bei mir das Gegenteil aus. Ihr Rat, mich mit Spazierengehen, laufen und Sex abzulenken, lässt sich nicht so ohne Weiteres in einen langen Arbeitstag integrieren.

So verging ein Monat hin- und hergerissen zwischen dem, was ich unter normal essen , und dem was ich unter nichts essen verstehe. Heute weiß ich: „Nichts“ kann ein erstaunlich dehnbarer Begriff sein. Das Ergebnis fällt trotzdem mager aus. Dünn an mir ist nur das Lächeln beim Eingeständnis des Versagens.

12.1. 2013: 91, 1 Kilo.

12.2. 2012: 90,6 Kilo.

Da ich Menschen kenne, die nach Ludwig zehn Kilo verloren haben, liegt es an mir. Wo das Büchlein ganz oben auf der Ratgeber-Bestseller-Liste firmiert. Mein erster Fehler: Ich habe mir keinen Urlaub genommen, um ausreichend zu ruhen. Fasten geht in Wahrheit nur im Schlaf. Mein zweiter Fehler: Ich mag mich. Wenn die Hose spannt, weiß ich, dass es an der Zeit wäre, mit dem Striezelfuttern aufzuhören. Aber mein seelisches Gleichgewicht ist mir wichtiger als der Schandfleck oberhalb der Gürtellinie. Wie schreiben Sie so schön: „Hören Sie in sich hinein und vertrauen Sie darauf, was Ihr Körper sagt.“ Meine Vermehrung, Herr Ludwig.