Schattenspender gesucht: Wie UV-Schutz im öffentlichen Raum gelingt

Bewusstsein stärken

Baldermann plädiert für Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung: "Es ist wichtig, an UV-Strahlung zu erinnern." Beispielsweise könnte der UV-Index in Freibädern oder an öffentlichen Plätzen angezeigt werden. Auch regelmäßiges Thematisieren in Wetternachrichten oder Apps sei sinnvoll.

Die SunSmart Global UV-App, entwickelt von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), zeigt etwa die Stärke der UV-Strahlung an Orten rund um den Globus an und gibt Anleitungen, wann man sich schützen muss. Die Medizinische Universität Innsbruck erstellt im Auftrag des Umweltministeriums den tagesaktuellen UV-Index für Österreich und veröffentlicht ihn unter uv-index-at.

Auch Hinweise auf Schattenplätze können Aufmerksamkeit generieren. Stichwort Schattenplätze: Vor allem in Städten sind Schattenoasen durch Bäume und Sonnensegel wesentlich für den Schutz vor der Sonne. "Sonnenschirme, Sonnensegel oder Pavillons lassen sich schnell installieren", erläutert Baldermann. Sie sollten nicht zu klein und so ausgerichtet sein, dass die Sonne mittig verdeckt wird. Der Stoff ist idealerweise dicht gewebt und – falls der Boden darunter nach Regen abtrocknen soll – einroll- oder verschiebbar.