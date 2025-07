Tipps von der Familienberaterin: So gelingt die Urlaubserholung mit Kind

Barbara Grütze ist Mutter einer Tochter – und gerade aus dem Urlaub zurück. "Obwohl wir mit Oma und Opa gereist sind, habe ich nur ganze 22 Seiten in meinem Buch gelesen", erzählt die Familienberaterin.

Es ist ein Szenario, das viele Eltern kennen: Man sehnt sich im Urlaub nach Entspannung, Harmonie, einem Gefühl von Leichtigkeit – danach, in Ruhe ein Buch zu lesen. Die Realität sieht vor allem mit kleineren Kindern oft anders aus, weiß Grütze. "Man ist permanent zusammen, als Elternteil in der Verantwortung und am Organisieren: Was essen wir, was machen wir heute, wo fühlen sich alle wohl, sind die Kinder eingecremt?"