UNO: Welt kann Aids bis 2030 in den Griff bekommen

Dabei gibt es vor allem auf medizinischer Ebene viele Fortschritte. Infizierte in Europa, Australien und den USA sterben nur noch halb so oft an den Folgen der Infektion wie noch vor 15 Jahren, zeigt eine Studie, die im Sommer zur diesjährigen Welt-Aids-Konferenz in Melbourne (mit 12.000 Teilnehmern) im Fachjournal The Lancet veröffentlicht wurde. In den USA wird HIV um 30 Prozent weniger oft diagnostiziert als noch im Jahr 2002. Ein Anstieg wird lediglich noch bei jungen homo- und bisexuellen Männern festgestellt.

Zu den aktuellen Empfehlungen führender Experten gehört neben einem HIV-Test für alle Erwachsenen und wiederholten Tests für Risikogruppen die Kombination der antiretroviralen Therapie (diese unterdrückt die Ausbreitung des HI-Virus) mit psychosozialer Beratung. Die medizinische Therapie wird inzwischen auch prophylaktisch für Risikogruppen empfohlen. Die Beratung soll die Therapietreue unterstützen sowie weitere Ansteckungen verhindern.