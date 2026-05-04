40 Jahre Tschernobyl: Wie Tiere in der Todeszone überleben

Als Block 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl am 26. April 1986 explodierte, gelangten enorme Mengen an hoch radioaktiven Partikeln in die Atmosphäre. Luft, Boden und Gewässer wurden weit über die ukrainische Stadt hinaus kontaminiert. 40 Jahre nach dem Super-GAU erstreckt sich um den havarierten Reaktor noch immer eine 4.300 km² große Sperrzone – eines der größten ungeplanten Naturschutzgebiete Europas. Leben kehrte nach dem Super-Gau rasch wieder in die Todeszone zurück „Flora und Fauna innerhalb der Sperrzone veranschaulichen einerseits die Verwundbarkeit gegenüber mutagenem Stress, andererseits die Widerstandsfähigkeit durch evolutionäre Anpassung“, hielt die türkische Biologin Gülşah Yıldız Deniz Ende 2025 auf Science Direct fest. Zugleich diskutiert die Fachwelt, ob ein Fallout der Natur langfristig mehr schadet als menschliche Präsenz.

Die Kernschmelze in der Frühlingsnacht 1986 traf nicht nur Menschen. Im Umkreis von 7 km starben auch Tiere bis hin zu Insekten und Würmern. Fehlgeburten, Tumore und Deformationen nahmen unmittelbar zu. Doch schon 1987 – Nuklide mit kurzer Halbwertszeit waren zerfallen – kehrte das Leben zurück. Nager vermehrten sich schnell. Vom Hubschrauber aus ließ sich beobachten, dass die Bestände von Elch, Hirsch, Reh und Wildschwein wuchsen. Die Wolfspopulation war bald siebenmal höher als in Vergleichsregionen. 2015 schlossen US-Forscher: „Es ist wahrscheinlich, dass heute sogar mehr Wildtiere in Tschernobyl leben als vor dem Unfall.“ Auch selten gewordene Arten, darunter Luchs, Braunbär, Wisent und Schwarzstorch, kehrten in das nahezu menschenleere Gebiet zurück.

1998 kamen mit einem Artenschutzprogramm Przewalski-Pferde aus Zoos dazu. Mittlerweile nützen um die hundert Exemplare dieser letzten echten Wildpferde die verlassenen Gebäude als Unterschlupf. Herrenlose Hausrinder stellten sich problemlos auf Wildnis ein Seit 2016 grasen zudem herrenlose Hausrinder in der Sperrzone. Wissenschaftler der Uni Kopenhagen dokumentierten mittels Feldbeobachtung und Kamerafallen die Verwilderung der Milchkühe, die sich nach dem Tod des Bauern verselbstständigt hatten. Die Herde änderte trotz jahrtausendelanger Domestikation ihre Ernährung erfolgreich ebenso wie ihr Sozialverhalten und die Feindabwehr. Parallel zur Biodiversität untersuchten Wissenschaftler auch von Anfang an die genetischen Folgen der Strahlung. Langlebige Isotope wie Cäsium und Strontium belasten die Umwelt bis heute.