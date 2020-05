Trennungen: Wenn die Liebe tödlich endet

"Wenn es dann zu einer solchen Tat kommt, spielen meist auch andere Faktoren eine ergänzende Rolle", meint dazu Claudius Stein, Leiter des

Kriseninterventionszentrums. "Häufig hatten diese Menschen schon vorher gravierende Probleme mit Aggression oder dem Selbstwert - oder sie haben erlebt, dass Gewalt oder Drohungen in einer solchen Situation helfen. Wenn jemand kein Vorbild hat, wie er mit einer solchen Verlustsituation adäquat umgeht, kann die Kränkung so tief sein, dass das eigene und das Leben des anderen infrage gestellt wird." Dabei handelt es sich laut Stein nicht immer nur um Kurzschlussreaktionen: "Wie bei Suiziden gibt es impulsive Handlungen, bei denen Menschen etwas tun, was sie nicht vor hatten. Bei vielen gibt es allerdings zuvor eine Planung und Hinweise." Diese können sich unterschiedlich direkt oder indirekt äußern - von einem "Ich weiß nicht, was passiert, wenn du mich verlässt" bis zu "Wenn du nicht zurückkommst, tu ich dir was an". Jegliche Form von Drohung sollte immer ernst genommen werden.



"Beziehungen haben oft eine Dynamik, die sich zuspitzt - von Aggression gegenüber Gegenständen über verbale bis zu körperlicher Gewalt." Hier sei es wichtig, möglichst früh Hilfe zu holen. "Es ist sinnvoll, Grenzen zu setzen und nicht eine verschwommene Situation hinzunehmen."



Als gutes rechtliches Instrumentarium lobt dabei die Scheidungsanwältin Helene Klaar das Gewaltschutzgesetz. "Es ist ein wesentlicher Fortschritt gegenüber der früheren Rechtslage. Gegen die ungebremste kriminelle Energie hilft wohl kein Gesetz. Aber es ist besser, es wird ein Unschuldiger zu oft weggewiesen als ein gefährlicher Gewalttäter zu wenig."

