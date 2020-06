Transplantationen: "Wartelisten könnten leer sein"

Warum gibt es in Kärnten so viele Organspenden und im Burgenland so wenige? „Je mehr Akzeptanz beim medizinischen Personal herrscht, desto mehr wird ein potenzieller Spender gepflegt und gemeldet", erklärt Iberer. Denn auch, wenn es nach österreichischem Recht zulässig ist, einem Verstorbenen Organe zu entnehmen, um das Leben eines anderen zu retten: Ein möglicher Spender muss nicht verpflichtend gemeldet werden.

Für die Steigerung dieser Akzeptanz wurden eigene Transplantations-Beauftragte eingesetzt. Sie dienen als Ansprechpersonen für alle Fragen rund um die Organspende und unterstützen die positive Einstellung zu Transplantationen. Bisher gibt es 17 solcher lokaler Referenten in Schwerpunktkrankenanstalten – das Ziel sind 25.