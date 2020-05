Chirurg entwickelt biologische Kunst-Niere

Die britische Zeitung The Times ist euphorisch: „Diese Forschung macht tausenden Dialyse-Patienten Hoffnung.“ Der österreichische Chirurg Harald Ott (er stammt aus Natters in Tirol) vom Massachusetts General Hospital der Harvard Medical School in Boston, USA, hat mit seinem Team eine biologische Kunstniere für Ratten gezüchtet. Sie produziert sogar ein wenig Urin und könnte in Zukunft Spendernieren ersetzen. Bis dahin sei es aber ein weiter Weg, betont Ott, der an der MedUni Innsbruck studiert hat. Die Studie seines Teams wurde jetzt im Fachmagazin Nature Medicine publiziert.