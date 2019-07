Süchtig nach Exotik: Die Erfindung des Tourismus

Alles begann mit dem Onkel von Thomas Cook, der ein Säufer war. Der 14-jährige Cook aus Derbyshire in Großbritannien musste früh die Schule verlassen, um zum Familieneinkommen beizutragen – beim alkoholabhängigen Onkel John Pegg erlernte er das Tischlerhandwerk. Und wurde fanatischer Abstinenzler. Bald initiierte er Demonstrationen gegen den verbreiteten Alkoholmissbrauch.

Weg vom Gin

Am 5. Juli 1841 organisierte der 33-Jährige schließlich eine Eisenbahnreise für 570 Aktivisten der Abstinenzbewegung von Leicester ins nahegelegene Loughborough zum Sonderpreis von einem Schilling pro Person. Die Bahnfahrt – 3. Klasse ohne Sitzgelegenheit in offenen Waggons, aber inklusive Schinkenbrot und Tee – sollte die Menschen weg von der Ginflasche und hinaus in die frische Luft bringen.