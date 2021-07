"Lernen auf Droge": Schon Schüler wollen ihre Leistung steigern

Suchtmittel" als Unterstützung im Schulalltag? Nirgends in Europa konsumieren Jugendliche mehr Energy Drinks als in Österreich, das auch bei den Drogentoten bei 15- bis 19-Jährigen auf Platz drei liege, hieß es am Donnerstag bei einem Pressetermin in Wien. Wie sich dieses Verhalten auf das Lernen auswirkt, untersuchte eine Studie, mit dem Ergebnis: Alle Substanzen schaden mehr, als sie nutzen.

Es gibt tatsächlich Eltern, die sich die tägliche Dose Energy Drink für den präpubertären Sprössling vom Mund absparen, sagte LernQuadrat-Geschäftsführer Konrad Zimmermann. Der Schulproviant soll Leistungsfähigkeit und Konzentration verbessern. Mitnichten, belege eine Untersuchung. Im Auftrag des bundesweiten Nachhilfe-Anbieters LernQuadrat wurde im Rahmen einer Online-Umfrage im Jänner und Februar eine Stichprobe von rund 300 Schülern im Alter zwischen 13 und 19 Jahren befragt. Eine begleitende Studie ergab: Positiven Einfluss gibt es keinen.

Je nach Substanz bzw. Suchtmittel leiden Konzentration, Gedächtnisleistung, Konsolidierung bzw. Festigung oder auch logisches Denken, sagte der Psychologe und Studienautor Jan Höltge. Besonders anfällig für Suchtmittelkonsum sei die Altersgruppe 15 bis 16 Jahre am Höhepunkt der Pubertät.