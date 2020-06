Männer mit vielen Sexpartnerinnen haben geringeres Krebs-Risiko

Ist Sex nicht auch für Frauen wichtig? "Frauen werden körperlich nicht krank, wenn sie keinen Geschlechtsverkehr und keinen Orgasmus haben", sagt Pfau. Bei Männern wirke sich längere Enthaltsamkeit auf die Prostata-Gesundheit und auf den Testosteronspiegel aus. "Es gilt das Credo: Use it or lose it (engl.: Verwende es oder verliere es). Sonst nehmen schon nach vier bis fünf Tagen Samenqualität und Testosteronhöhe ab. Das ist ein Plädoyer für Masturbation, um die Genitalien instand zu halten."

"Es gilt das Credo: Use it or lose it." Ein gesundes Sexualleben hat dennoch weitreichende Auswirkungen auf das Wohlbefinden von Mann und Frau. So aktiviert Sexualität das Immunsystem. "Allein beim Küssen werden unzählige Bakterien ausgetauscht und regen die Abwehrkräfte an", sagt Pfau.

Außerdem ist Sex das perfekte Herz-Kreislauf-Training – durchschnittlich 250 Kalorien werden beim Liebesakt verbrannt. Es gibt keine schönere Methode, sich fitzuhalten.

Beim Geschlechtsverkehr und speziell beim Orgasmus werden zudem eine Reihe von Hormonen ausgeschüttet. Serotonin und Endorphine machen glücklich, Melatonin lässt Menschen besser schlafen, das viel gerühmte Oxytocin schafft Vertrauen und festigt die Bindung. "Oxytocin ist eines der wichtigsten Hormone, es ist der Gegenspieler der Stresshormone. Ein Mensch, der geliebt wird, steht besser auf den Beinen, ist belastbarer und geht offener auf andere zu." Nicht umsonst verleiht ein zufriedenes Sexualleben eine positive Ausstrahlung.

Folglich sind Menschen mit einem erfüllten, zufriedenen Sexualleben glücklicher. Dauerhaftes Single-Dasein mache, so Pfau, sogar krank. "Wir sind heute leider eine Gesellschaft der Singles mit gescheiterten Beziehungen. Noch nie wurden so viele Suchtgifte und Psychopharmaka konsumiert." Das kann sogar zum Gefühl, nicht angekommen zu sein, führen. Bis hin zu Depressionen.

"Das Ziel von Sexualität sollte nicht durch Orgasmus-Jagd definiert werden. Das hat eine geringe Rolle für die Bedeutung der Beziehung"