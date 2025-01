Neue Studie: Igel ist das beliebteste Wildtier der Österreicher

Wildtiere sind den Österreicherinnen und Österreichern wichtig. Sie sind beliebt und ihr Schutz liegen ihnen am Herzen. So resümiert Martin Aschauer von der Organisation "Tierschutz Austria" das Ergebnis einer neuen Studie, die sie in Auftrag gegeben hat. Die Studie liefert spannende Einblicke in die Vorlieben der österreichischen Bevölkerung - und auch einige Überraschungen.

Der Igel ist das beliebteste Wildtier der Österreicherinnen und Österreicher: Sechs von zehn Befragten (62 Prozent) nannten den Igel. Damit überholt der Stachelträger den Fuchs, der auf Platz zwei mit 51 Prozent liegt. Der Feldhase folgt mit 47 Prozent auf Platz 3. Allerdings zeigte das Ranking, das die Befragten abgaben auch, dass ebenso seltenere Tiere wie der Maulwurf, der Dachs, das Rebhuhn und der Fasan nach wie vor geschätzt werden.