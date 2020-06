Sterilisieren statt verhüten

Schon wieder ein neuer Ansatz für die Entwicklung einer Verhütungspille für den Mann: Forscher vom Zentrum für Fortpflanzung an der University of Edinburgh haben ein Gen entdeckt, das eine wichtige Rolle in der Produktion von Spermien spielt. Nun hoffen sie, damit endlich einen Schlüssel zur männlichen Verhütung gefunden zu haben.

Über solche und viele ähnliche bisherige Ansätze kann Prof. Carl Djerassi, der Erfinder der Anti-Baby-Pille, nur schmunzeln. Bei einem Vortrag an der MedUni Wien ging er Donnerstagabend der Frage nach: "Wo bleibt die Pille für den Mann?"

Während es die Pille für die Frau nun schon seit mehr als 50 Jahren gibt, sind Männer für die Verhütung noch immer auf Kondome angewiesen. Die einzige Alternative: Eine Vasektomie (Durchtrennung der Samenleiter) –, die sich allerdings nur schwer rückgängig machen lässt.

Bemühte Versuche, weitere Alternativen zu entwickeln, sind bisher kläglich – manche sogar kurz vor dem vermeintlichen Durchbruch – gescheitert. "Um die Pille für den Mann zu entwickeln, bräuchte man mindestens 14 Jahre Zeit und ein Budget von zumindest einer Milliarde Dollar", rechnet Djerassi vor. Kein Wunder also, dass "von den 20 großen Pharmafirmen weltweit keine einzige mehr an der männlichen Verhütung forscht und sogar nur noch zwei an der weiblichen".

Auf der anderen Seite gibt Djerassi zu bedenken, dass Frauen sich mit der Pille zwar der hormonellen Belastung aussetzen, aber "nur wenige werden sich darauf verlassen wollen, dass ein Mann seine Pille nicht vergisst". Immerhin ist es ja die Frau, die dann die Folgen (aus-)tragen muss.

Was bleibt also im Spektrum der Möglichkeiten? Weder Ovulations-Berechnungen mithilfe von Harntests noch Spermizide, die eine Befruchtung durch das Abtöten von Spermien verhindern sollen, bieten bisher sichere Alternativen zu Kondom und Anti-Baby-Pille.