Sterbehilfe: Lockerung des Verbots wird empfohlen

Die politischen Nebengeräusche ließen gestern nicht lange auf sich warten. Als Erster meldete sich ÖVP-Gesundheitssprecher Erwin Rasinger zu Wort. Eine Lockerung des Strafgesetzes sei der falsche Weg. Er warnte vor einem ethischen Dammbruch: „Gerade Österreich mit seiner Euthanasie-Vergangenheit sollte da doppelt vorsichtig sein.“

Er befürchtet: „Auch Angehörige haben nicht immer ethische Motive. Wenn man einmal die Tür aufmacht, selbst in bester Absicht, kriegt man sie nie wieder zu.“

Auch die Regierungspartner reagierten rasch: „Die Bioethikkommission ist hochrangig besetzt, ihre Mitglieder sind höchstqualifiziert und leisten ausgezeichnete Arbeit. Ein so sensibles Thema wie Sterben in Würde mit NS-Gedankengut in Zusammenhang zu bringen, ist auf das Schärfste zurückzuweisen. Wer so argumentiert, läuft Gefahr, den Nationalsozialismus zu verharmlosen“, konterte SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim.

Die Grünen sehen sich – ähnlich wie die SPÖ – in ihren Forderungen bestätigt. Derzeit gäbe es, wie von der Bioethikkommission konstatiert, einen Graubereich, der durch enge und klare Kriterien abgelöst werden sollte. Diskutiert werden sollte auch eine Reform des Strafgesetzes. „Eine Trennung von Verleitung, die weiter unter Strafe stehen soll, und Hilfestellung erscheint mir sinnvoll“, sagte die grüne Gesundheitssprecherin Eva Mückstein. „In genau umschriebenen Ausnahmefällen sollte die Hilfestellung durch Angehörige, nahestehende Personen und Ärzten möglich sein.“

Behindertenorganisationen und Ärztekammer lehnen die empfohlene Lockerung ab. Leben zu beenden widerspreche dem ärztlichen Berufsethos und dürfe nicht Bestandteil ärztlichen Handelns sein, so Ärztekammerchef Artur Wechselberger.