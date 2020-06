Spitäler und Arzneien kosten sinnlose Milliarden

Spitalsaufenthalte Nach definierten Diagnosen, einem Katalog ambulanter Leistungen und einem Aufnahme- und Entlassungsmanagement der Spitäler, das den Patienten zur richtigen Versorgungseinrichtung leitet, können pro Jahr von den 2,6 Millionen Aufenthalten 375.000 vermieden werden.

Chronisch Kranke In Österreich gibt es kein organisiertes Betreuungs-Management für chronische Krankheiten. Laut GÖG müssen deshalb Personen, die etwa an der Lungenkrankheit COPD leiden, doppelt so oft in einem Spital aufgenommen wie in Deutschland. Ähnliches gilt für Diabetes.

Doppelte Befunde Die Zahl an Mehrfach-Untersuchungen, die vor den rund 870.000 fix geplanten Operationen (neues Knie, Grauer Star, etc.) pro Jahr durchgeführt werden, schätzt die GÖG bei der Labordiagnostik auf 70 Prozent, bei EKG auf 50 Prozent und bei Lungenröntgen auf 80 Prozent. Durch bundesweite Leitlinien, an die sich alle halten müssen, sowie die Elektronische Gesundheitsakte könnte ein Großteil davon vermieden werden – mit einer Ersparnis von bis zu 30 Millionen Euro pro Jahr.