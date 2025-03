Überzählige Spermien beeinflussen Erfolg der Einnistung von Embryonen

Am Beginn jeden menschlichen Lebens steht die Verschmelzung einer Eizelle mit einem Spermium: Nur eine unter Millionen trägt den Sieg davon. Das heißt aber nicht, dass die restlichen Samenzellen keinen Einfluss auf Gedeih und Verderb des entstehenden Embryos haben.

Forschende an der Med Uni Graz haben Hinweise gefunden, dass zusätzliche Spermien in wenig Tage alten Embryonen eindringen und deren Entwicklung beeinflussen können, teilte die Med Uni am Dienstag mit.