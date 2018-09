So sieht die älteste menschliche Zeichnung der Welt aus

Drei rote Linien, schraffiert mit sechs weiteren separaten Linien – ähnlich wie ein Hashtag: So sieht die älteste menschliche, aus Ockermaterial (einer Erdfarbe) angefertigte Zeichnung aus.

Die Zeichnung die auf einem Silicrete-Stein in der Blombos-Höhle östlich von Kap Agulhas in Südafrika gefunden wurde, wurde vor rund 73.000 Jahren gezeichnet. Sie übertrifft in ihrem Alter somit alle bisher gefundenen Zeichnungen aus Afrika, Europa und Südostasien um mindestens 30.000 Jahre. Der ehrenamtliche Forscher und Archäologe Luca Pollaro entdeckte die Zeichnung überraschenderweise, während er Tausende ähnliche Steinbrocken aus der Blombos-Höhle am Satellitenlabor der Wits-Universität in Kapstadt untersuchte. Von dem Fund berichtete jetzt ein internationales Forschungsteam im Fachblatt Nature.