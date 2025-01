Wie Tiere riechen: Bei Spinnen sind die Beine Nasen

Wespenspinnen-Weibchen machen was her. Ihr Hinterleib ist gelb-schwarz-weiß gestreift, der Vorderleib silbrig behaart. Die Männchen, mit sechs Millimeter Körperlänge nur ein Viertel so groß, halten sich in Brauntönen bedeckt. Doch die Forscher der Universität Greifswald hatten es ohnehin nur auf die Beine von Argiope bruennichi abgesehen.

„Wir wissen schon lange, dass Spinnen mit den Beinen riechen, aber wir wussten nicht mit welchen Strukturen“, sagt Studienleiterin Gabriele Uhl. Jetzt konnte ihr Team das Rätsel lösen.