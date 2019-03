Sie waren mutig und ihrer Zeit weit voraus: Frauen im Porträt

Subjektive Auswahl

Mutige Frauen, visionäre Frauen, abenteuerlustige Frauen, unkonventionelle Frauen: In der Redaktion wurde heftig diskutiert. Namen wie Grete Rehor, Alma Mahler-Werfel, Marlene Dietrich, Helen Keller, Hildegard von Bingen, Amelia Earhart, Sophie Scholl und Jeanne d’Arc sind gefallen. Unsere völlig subjektive Auswahl erinnert an prominente und stellt noch nicht so bekannte vor. Allen gemeinsam: Sie waren außergewöhnlich, sind gegen den Zeitgeist sowie die Männerwelt angetreten und waren sogar bereit, im Kampf für Gleichberechtigung ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Gegen den Strich gebürstet, können sie bis heute Vorbild und Mutmacherinnen für nach wie vor benachteiligte Frauen sein.

Eine dieser Pionierinnen war es auch, die 1910 einen Internationalen Frauentag vorschlug, den wir in vier Tagen begehen: Die deutsche Sozialistin Clara Zetkin kam 1910 mit der Idee eines nationalen Kampftags für das Frauenstimmrecht zur Zweiten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz nach Kopenhagen. Schon der erste Frauentag in den USA 1909 war ein Erfolg gewesen, weil sich bürgerliche Frauenrechtlerinnen sowie Suffragetten den Forderungen nach dem Frauenwahlrecht anschlossen und gemeinsam mit den Sozialistinnen demonstriert hatten. Die Idee, diese Form des Protestes zu wiederholen, war schnell geboren: Der erste Internationale Frauentag fand dann am 19. März 1911 in Österreich-Ungarn, Deutschland, Dänemark und in der Schweiz statt. Und begründete eine Tradition: An Frauentagen wurden nun viele politische Ziele zum Thema gemacht, wie Arbeitszeitverkürzungen ohne Lohnabschläge, Senkung der Lebensmittelpreise, regelmäßige Schulspeisung und legaler Schwangerschaftsabbruch.