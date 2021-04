Schüler ärgern sich: War Mathe schwieriger als im Vorjahr?

„Wir haben uns umgehört und es macht den Eindruck, dass die Prüfung deutlich schwieriger war als vergangenes Jahr“, ärgert sich Florian Dagn von der Schülerunion im Gespräch mit dem KURIER. Aber man müsse die Auswertungen abwerten. Zu diesem Ergebnis kommt auch Bundesschulsprecher Maximilian Gnesda: „Wir haben viele Rückmeldungen, dass es im AHS-Bereich sehr schwierig war. Schon machbar, aber schwieriger als im letzten Jahr." Insgesamt dürfte es aber „ganz gut abgelaufen“ sein. An den BHS sei der gemeinsame erste Teil ebenfalls „machbar“ gewesen, so Gnesda. Er selbst hat heute die Mathe-Matura an seiner HAK absolviert.

Die Direktoren dürfen sich zur Matura nicht äußern, sondern müssen jeden Journalisten an das Unterrichtsministerium verweisen. Aber aus Lehrerkreisen ist zu hören, dass manche Aufgaben wirklich knifflig waren und vor allem ganz anders als die Vorbereitung. "Wir trimmen die Schüler auf die neuen Formate wie Multiple-Choice-Tests hin, aber gekommen sind plötzlich viele offene Fragen. Die 400 Aufgaben des Bifie, die von den meisten zum Lernen verwendet wurden, sind nicht gekommen."