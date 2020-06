Schönheitschirurgie „unregulierter Markt"

Für Bachinger liegt das Problem vor allem daran, dass die Patienten in „Wild-West-Manier in einem völlig unregulierten Markt“ behandelt werden. „Derzeit kann sich jeder praktische Arzt Schönheitschirurg nennen. Der Allgemeinmediziner darf von der Brust-OP bis zur Schamlippenkorrektur alles machen – das ist in Anbetracht der finanziellen Anreize eine explosive Entwicklung.“

Diese Problematik sieht auch der Präsident der Gesellschaft für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie (ÖGPÄRC), Prim. Thomas Hintringer, mit Bedauern: „Bei uns sieht alles einfach aus und es geht ums Geld. Deshalb ist der Drang vieler so groß, diesen Bereich abzudecken.“ Hintringer betont: „Unser Erfahrungsschatz ist nach unserer 6-jährigen Ausbildung einfach größer als von jemandem, der das in einem Wochenendkurs gelernt hat.“ Die Gesellschaft bemüht sich daher, die ästhetische Chirurgie auf eine seriöse Grundlage zu stellen. „Ästhetische Medizin ist kein Produkt im Supermarkt, sondern bedeutet Verantwortung.“

Um den Wildwuchs in der Schönheitsmedizin einzudämmen, will das Gesundheitsministerium im Sommer einen eigenen Gesetzesentwurf vorlegen. Die Eckpunkte: Es soll geregelt werden, wer was darf, damit sich nicht mehr jeder Beauty-Doc nennen kann. Außerdem wird der Schutz von Minderjährigen verstärkt, es gibt Werbebeschränkungen und die Beratung muss besser dokumentiert werden.