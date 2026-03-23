Inventur der Schmetterlinge: So werden Falter gezählt und analysiert

Die Sommerkinder werden nur vier Wochen alt. Die Supergeneration dagegen lebt mehr als ein halbes Jahr. Zwei Monate davon legen die Überflieger rund 4.000 km zurück. Die Höchstgeschwindigkeit auf ihrer Reise von Kanada nach Mexiko: 30 km/h. „Wir freuen uns, dass die Monarchfalter schon die zweite Saison infolge deutlich zahlreicher in Mexiko angekommen sind“, kommentiert der WWF Österreich die jüngste Bestandserhebung. Entwarnung gibt es dennoch nicht. Die Zahl der Edelfalter liegt im historischen Vergleich weit unter den Höchstständen. In der Rekordsaison 1996/97 nahm Danaus plexippus in den Kiefer- und Tannenwäldern Mexikos eine Fläche von 18,19 Hektar in Beschlag. 2025/26 ließen sich dort nur noch neun Kolonien auf 2,93 Hektar nieder.

„Bei uns gibt es zwei Methoden des Monitorings für Schmetterlinge“, sagt Daniela Lehner von Austrian Butterfly Conservation. Entweder es werden alle Sichtungen auf einer 5 m breiten, 500 m bis 1.000 m langen Strecke erfasst, oder es wird in 15 Minuten jedes Exemplar an einem Standort aus gezählt. Bestandsaufnahmen zeigen langfristige Entwicklungen Durch regelmäßige Wiederholungen zeichnen sich Trends ab. So steht z.B. fest, dass Arten, deren Raupen auf spezielle Futterpflanzen angewiesen sind, seltener werden, genauso wie Spezies, die der Klimawandel in immer höhere Lagen treibt, wo ihre Futterpflanzen noch nicht angekommen sind. Vom Moorwiesenvögelchen wiederum gibt nur noch zwei Populationen, ihr Lebensraum geht trotz Schutzmaßnahmen stetig verloren. Der Regensburger Gelbling ist in Österreich bereits ausgestorben. Das Aufgeben der Pferdebeweidung brachte Colias myrmidone auf die Rote Liste. Der Distelfalter wandert allerjährlich 3.000 bis 4.000 km. Wer die Überflieger auf ihrer Rast in Österreich zählen will, kann die Insekten unter https://butterfly-monitoring.net/de/painted-lady-migration melden. Zählungen zeigen auch kurzfristige Ereignisse Das Monitoring macht darüber hinaus saisonale Ereignisse – oft abhängig von Wind und Wetter – sichtbar. Im Vorjahr etwa tauchte der Wanderbläuling erstmals in Tirol auf. Der Kardinal hatte das stärkste Einflugsjahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Dem Admiral dagegen war hierzulande doch wieder zu kalt, er konnte heuer nur im urbanen Raum überwintern.