Schmetterlings-Paradies: So locken Sie Falter in den Garten

Hecken, kleine Wäldchen und selbst einzelne Bäume können die Anzahl an Schmetterlingen in Kulturlandschaften deutlich erhöhen. Das zeigte zuletzt eine britische Studie Mitte des Vorjahres. Die Forschenden appellieren darin an Landwirte und Landbesitzer, diese wichtigen Lebensräume zu schützen bzw. wiederherzustellen. Neben den Bestäubern würden zahlreiche andere Arten von den Maßnahmen profitieren.

In Österreich gibt es etwa 200 Tag- und 4.000 Nachtfalter-Arten, ein Drittel davon ist gefährdet. Auch Gartenbesitzer sind daher aufgerufen, Lebensraum für die filigranen Überflieger zu schaffen. Die Umweltberatung beschreibt auf ihrer Homepage „Wege zum Schmetterlingsparadies“: Heimische Pflanzen setzen: „Bieten Sie viele heimische Blühpflanzen an“, raten die Experten. Falter werden v.a. durch Rot, Orange, Gelb, Violett und Pink angelockt. Auch der Geruch spielt eine Rolle. Der Nektar liefert jedenfalls Nahrung für Schmetterlinge. Für den Blumentopf eignen sich Lavendel, Thymian und Dill. „Unkraut“ zulassen: „Verzichten Sie auf den perfekt gepflegten Rasen“, heißt es weiter im gratis Download. Brennnessel, Klee & Co. sind lebenswichtig für Raupen und ermöglichen erst die Fortpflanzung vieler Arten.