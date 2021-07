Schlechtes Gedächtnis? Wie Ihnen Schlaf helfen kann

Neues gibt es auch von deutschen Schlafforschern: Menschen schlafen nach Ansicht von Medizinern und Psychologen in der Nacht von Sonntag auf Montag am schlechtesten. Das liege zum einen daran, dass man sonntags länger geschlafen habe und abends aber wieder zur gewohnten Zeit ins Bett gehe. Man sei einfach nicht lange genug wach gewesen und habe dsen sogenannten Schlafdruck nicht ausreichend aufgebaut, so der Psychologe Hans-Günther Weeß anlässlich der bevorstehenden Jahrestagung der Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. "Viele fragen sich abends im Bett, was die kommende Woche bringt und was ansteht. Anspannung ist aber der größte Feind des Schlafes."