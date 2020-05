Schlafmangel als Dickmacher

Müdigkeit, Antriebslosigkeit, der Tag kriecht im Schneckentempo voran. Wer kennt das nicht: Nach einer durchwachten Nacht - bedingt durch Stress, Unruhe oder eine ausgiebige Feier - will man den Tag am liebsten im Dämmerzustand auf der Couch verbringen. Und stopft (fast) unbewusst eine Kalorienbombe nach der anderen in sich hinein.



" Schlafmangel begünstigt Übergewicht", sagt Dr. Nicolai Worm von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in seinem neuen Buch "Die Schlafmangel-Fett-Falle". Und er erklärt warum: "Wer in der Nacht nicht gut oder viel zu kurz geschlafen hat, verspürt am nächsten Tag mehr Hunger und isst auch mehr und öfter. Aufgrund dieser Antriebslosigkeit wird weniger Energie verbraucht - der Kalorienüberschuss in Form von Körperzellen gespeichert."



Diese Erkenntnis belegt Worm mit aktuellen Studienergebnissen, die er zusammengetragen hat. Diese zeigen, dass Schlafmangel eine erhöhte Ausschüttung des Hungerhormons Ghrelin zufolge hat. Gleichzeitig sinkt das Sättigungshormon Leptin. Infolge von Schlafmangel war der Hunger etwa um 24 Prozent gestiegen, der Appetit um 23 Prozent. Zu allem Überfluss giert der Heißhunger vorwiegend nach süßen sowie salzigen kohlenhydratreichen Lebensmitteln.