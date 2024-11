Vulgäres Vokabular: Wie die Österreicher am liebsten schimpfen

In der Malediktologie (ein Zweig der Linguistik, der sich mit Fluchen und Schimpfen beschäftigt, Anm.) unterscheiden wir zwischen vier großen Schimpfkulturen. Die erste ist die fäkal-anale, da ist die deutsche Sprache die Nummer eins, aber auch die ukrainische gehört dazu. Die häufigen Schimpfwörter sind „Arschloch“, „Scheiße, leck mich am Arsch“ und „Geh scheißen“.

Welche sind die anderen Schimpfkulturen und wo sind sie ausgeprägt?

Beim Schimpfen und Fluchen geht es darum, Tabus zu brechen. In Ländern, wo die katholische Kirche starken Einfluss hat – also etwa Spanien, Italien oder Süddeutschland –, dominiert daher die sakrale Schimpfkultur. Im Englischen die sexuelle. Im Nahen Osten, wo die Familie eine wichtige Rolle spielt, ist die Verwandtenbeleidigung vorherrschend: „Ich furze in den Bart deines Vaters“ ist eine typische persische Beschimpfung.