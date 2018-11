Foto der Republiksausrufung: Der Mann, der den Umbruch knipste

Elisabeth Edlbacher, Hauffes Enkelin, besitzt die Alben und erzählt: „Ich wusste, dass er als Fotograf unterwegs war, das hat mir mein Vater erzählt. Er zeigte mir die Kaiserbilder meines Großvaters.“ Dass er auch alle berühmten Bilder der Stunde Null gemacht hat, war Edlbacher aber völlig neu.

In den ersten Novembertagen war das im Krieg etablierte System des Bildervertriebs über das k.u.k. Kriegspressequartier zusammengebrochen. Um diesen Verlust zu kompensieren, musste rasch Ersatz gefunden werden. Daher schaltete die Illustrierte Wiener Bilder zwei Tage vor der Ausrufung der Republik eine Annonce, in der Amateurfotografen eingeladen wurden, Bilder von aktuellen Ereignissen einzuschicken. Holzer vermutet, dass Hauffe einer derjenigen war, die sich meldeten. „Im November 1918 dürfte er beschlossen haben, sich als Fotograf selbstständig zu machen.“

Als Amateurfotograf hatte er Erfahrungen im Pressebereich gesammelt. Hauffe hat regelmäßig Bilder an die größte, älteste (seit 1895) und wichtigste Fotoagentur Lechner geliefert, die die Bilder – wie damals üblich – ohne Nennung des Fotografennamens veröffentlichte. Das erklärt auch, wieso Hauffe, der genau am Tag der Ausrufung der Republik (am 12. November 1918) als selbstständiger Fotojournalist begann, von Anfang an höchst erfolgreich war. 1918/19 gelang es ihm als Einzigem, Zugang zum Kabinett Renner zu bekommen. Nur er erhielt die Erlaubnis, die erste republikanische Regierung unter Karl Renner zu fotografieren.

In den 1920er Jahren war Hauffe, – übrigens ein sehr geschickter Netzwerker – einer der wichtigsten Wiener Pressefotografen, mit breitem Themenspektrum: Er dokumentierte politische Ereignisse genauso wie Sportveranstaltungen (z. B. Boxkämpfe) und kulturelle Themen. „Hauffe war ein passionierter Radfahrer (siehe Bild unten). Schnelligkeit war für die Fotografen damals das Um-und-Auf. Und Hauffe hat die Bilder wohl per Fahrrad in die Redaktionen geliefert“, erzählt Holzer.