Revolution bei Empfehlungen zur Allergieprävention bei Kindern

So einen Durchbruch gab es in der Allergieforschung in den letzten 30 oder 40 Jahren nicht mehr“, sagt Univ.-Prof. Zsolt Szepfalusi von der Uni-Kinderklinik an der MedUni Wien. In den Ernährungsempfehlungen zur Allergievermeidung für Kinder wird es demnächst wohl einige gravierende Veränderungen geben.

Britische Forscher haben „das gemacht, was sich niemand getraut hat“. Ihnen war aufgefallen, dass israelische Kinder, die von klein an uneingeschränkt in Kontakt mit Nüssen waren, deutlich seltener Allergien darauf entwickelten. In westlichen Ländern, wo solche Allergene im Kindesalter strikt vermieden wurden, stiegen die AllergieZahlen inzwischen dramatisch an. Im Rahmen der LEAP-Studie (Learning Early About Peanut Allergy) nahmen 640 Kinder zwischen 4 und 11 Monaten mit einem hohen Allergierisiko (etwa durch bestehende Ausschläge oder Allergien) teil. Die eine Hälfte erhielt mindestens drei Mal pro Woche erdnusshaltige Nahrung, die andere nicht.