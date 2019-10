Regenwürmer lieben gemäßigte Zonen

In der Regel ist die Biodiversität in Regionen nahe des Äquators am größten. Unter der Erde dürfte die Sache aber etwas anders aussehen: Eine Studie mit Daten aus 57 Ländern weltweit zeigt nämlich, dass in Europa, Teilen der USA und Neuseeland mehr Regenwurmarten an einem Ort zusammenleben. Auch die Bevölkerungsdichte unter der Erde sei in den gemäßigten Breiten höher.