Zigarette im Beisl ist Auslaufmodell

Jeder zweite Raucher stirbt an den Folgen – zwei an Lungenkrankheiten, drei an Gefäßerkrankungen. "Es geht nicht darum, etwas zu verbieten, sondern darum, vor dem Rauchen zu schützen", sagt der Onkologe Univ.-Prof. Robert Pirker von der MedUni Wien. In seiner Abteilung sieht er tagtäglich ehemalige Raucher, die im Sterben liegen und bereuen, nicht früher aufgehört zu haben. "Im Nachhinein kommen alle wie Kurt Kuch drauf, dass es auch ohne geht. Jede vierte Krebserkrankung wäre vermeidbar, würde man nicht rauchen oder damit aufhören." Internationale Beispiele wie die USA oder Großbritannien zeigen, dass sich parallel zu strengen Rauchergesetzen und hohen Zigarettenkosten die Zahlen von Lungenkrebs deutlich reduzieren. Die Herzinfarktrate ist in Ländern mit strengen Rauchergesetzen um 8 bis 20 Prozent zurückgegangen.

In der österreichischen Gesundheitspolitik vermisst Pirker die Weitsicht für das Gesamtwohl und den Mut, Dinge umzusetzen. Man müsse mehr in Richtung Prävention und Früherkennung arbeiten. "Darauf sollten auch Krebszentren vermehrt setzen." Im Vergleich mit 34 europäischen Ländern nimmt Österreich in puncto Tabakkontrolle den beschämenden letzten Platz ein. Laut einer OECD-Studie raucht jeder vierte 15-jährige Österreicher mindestens ein Mal pro Woche – das ist Weltrekord. Nirgendwo fangen so viele Jugendliche so früh an zu rauchen. Dabei zeigen etliche Studien: Je früher Menschen damit anfangen, desto eher erleiden sie Folgeschäden. Mehr als drei Viertel aller Menschen, die vor ihrem 55. Lebensjahr einen Herzinfarkt erleiden, waren Raucher.

Derzeit organisiert Pirker einen Lungenkrebs-Weltkongress, der 2016 in Wien stattfinden soll. Ob es ihm, den internationalen Lungenfachärzten gegenüber, nicht peinlich ist, dass in österreichischen Lokalen geraucht werden darf? "Wenn man etwas erreichen will, muss man den Kongress dorthin bringen, wo das Hauptproblem ist."