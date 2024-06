Prellungen und Herzrasen? Das verursacht Nostalgie wirklich

Vor allem für Schweizer Söldner im 17. Jahrhundert. So immens war ihre Sehnsucht, in die idyllischen Alpen zurückzukehren, dass allein die Klänge des Schweizer Milchlieds „Kühe-Reyen“ fatale Folgen hatten. Und so wurden jene in der Armee, die es anstimmten, mit dem Tode bestraft.

Der Schweizer Arzt Johannes Hofer gab der akuten Sehnsucht 1688 als erster einen Namen. Aus dem griechischen Word nostos für Heimkehr und algos für Schmerz, machte er: Nostalgie.

Fieber vor dem Hausverlust

Zwei Jahrhunderte später war laut Historikerin Arnold-Foster die Nostalgie eine der meist studierten Erkrankungen: Sie war eine „mysteriöse Krankheit, die Lethargie, Depression und Schlafstörung" aber auch „Herzklopfen, Prellungen und Demenz“ erzeugte. 1830 wurde ein Mann in Paris, dessen Haus abgerissen werden sollte, nicht nur von tiefer Traurigkeit sondern auch von rasendem Fieber befallen.

Doch während Nostalgie einst vor allem auf einen fernen Ort bezogen war, verbinden wir das Wort heute mit einer entfernten Zeit.