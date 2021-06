Plattform vermittelt kostenlose Lernhilfe für alle Schüler

Nach diesem nervenaufreibenden Schuljahr dürfen und sollen sich die Schülerinnen und Schüler erst einmal erholen. Doch nicht jeder kann entspannt den Sommer genießen: Zu groß sind die Bildungslücken, die sich im Corona-Jahr aufgetan haben.

Als Reaktion auf die Pandemie wurde jetzt österreichweit das kostenloses Lernhilfe-Angebot weiterlernen.at vom Bildungsministerium geschaffen, das von Organisationen wie Caritas, Diakonie oder Rotem Kreuz getragen wird.

Das Prozedere ist denkbar einfach: Eltern, Schülerinnen und Schüler oder deren Lehrerkräfte melden den Bedarf an Lernhilfe zentral über ein Onlineformular auf weiterlernen.at an. Da tragen sie ein, in welchen Fächern sie Unterstützung brauchen und auch, wo sie wohnen. Das Gute: Selbst für spezielle Fächer, die nur an bestimmten Schulen unterrichtet werden, gibt es ein Angebot. Das System sucht nach Nachhilfelehrern – das können sowohl Pädagogen als auch Lehramtsstudenten oder Oberstufenschüler sein. Gelernt wird im Einzelunterricht oder Kleingruppen mit maximal drei Schülern, nur im Lockdown erfolgt der Unterricht digital.