Pflanzen und Tiere: Leben für das eine Mal

Bei einigen Kraken zum Beispiel bezahlen Weibchen die Fortpflanzung mit dem Leben. Nachdem sie sich den abgetrennten Begattungsarm des Männchens einverleibt haben, ziehen sie sich in eine Felsspalte zurück, legen Unmengen an befruchteten Eiern ab und fächeln dann dem Gelege ständig Frischwasser zu; eine Arbeit von Monaten, die letal erschöpft. Das tierische Prinzip heißt: Je mehr Nachkommen es gibt, desto seltener muss es zur Sache gehen.

Einmal kann reichen

„Wenn es einmal effizient ist, reicht das“, sagt Wanninger. Auch bei Fischen, Insekten und Wirbeltieren kann der Fortpflanzungstrieb Höhepunkt sein. Lachse etwa fressen sich im Salzwasser über Jahre Fett an, schwimmen dann kilometerweit im Süßwasser gegen den Strom und laichen kurz vor ihrem Tod ab. Brutpflege ist kein Thema. Die Gottesanbeterin vernascht schon während des letzten Aktes den Samenspender und verschafft sich dabei eine Proteinbombe. Männliche Breitfuß-Beutelmäuse paaren sich bis zu 14 Stunden lang mit vielen Weibchen. Sie laugen dabei ihren Körper derart aus, dass sie der Sex umbringt.

Prinzipiell gilt auch in der Fauna, was die Speerblume in der Flora so eindrucksvoll vorzeigt. „Alles, was jetzt da ist, hat sich über Jahrmillionen Evolution durchgesetzt“, sagt Prof. Wanninger: „Das heißt aber nicht, dass es in ein paar Millionen Jahren nicht anders sein kann.“