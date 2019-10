Partnerschaften: Wie Tiere ihr Überleben sichern

In der Natur geht es mitunter rau zu. Das wusste schon der britische Naturforscher Charles Darwin 1859. Wer sich nicht anpasst, den bestraft die Geschichte. Doch im Kampf ums Überleben zählt nicht nur der eigene Vorteil. Um in der Evolution zu bestehen, braucht es „ein gesundes Maß an Egoismus und ein gesundes Maß an Zusammenarbeit“, ist Volker Arzt überzeugt. In Kumpel & Komplizen beschreibt der Diplomphysiker, Wissenschaftsjournalist, Fernsehmoderator und Autor, Warum die Natur auf Partnerschaft setzt (C. Bertelsmann, 368 S., 25,70 €). Kurzweilig, spannend, verblüffend, wissenschaftlich fundiert, verständlich: Nur der Liebe wegen ist es nicht.

„Blut ist dicker als Wasser“, führt der Bestseller-Autor – entsprechend der Chronologie wissenschaftlicher Erkenntnisse – den ersten Grund für tierische Kooperation an. Familie hält eben zusammen. So passen etwa die Zwergmungos in Afrika aufeinander auf und vertreiben Feinde im Kollektiv. Schließlich sind alle in der Sippe Geschwister, nur das dominante Paar hat das Recht auf Fortpflanzung. Der britische Biologe Bill Hamilton nennt diese Form der Unterstützung „Genetischen Egoismus“ und prägt 1968 den Begriff der „Verwandtenselektion“.