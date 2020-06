Paläontologie: Ein Dino, der schneller schnüffelte als dachte

Fossilien aus Usbekistan

Ankylosaurier leben in der Jurazeit - vor etwa 160 Millionen Jahren - und existierten bis zum Ende der Dinosaurier-Ära, die vor 65 Millionen Jahren endete. Diese Pflanzenfresser erinnerten ein wenig an moderne Schildkröten oder Gürteltiere, waren mit einem dicken Panzer bedeckt und hatten manchmal sogar eine knöcherne Keule am Schwanz.

Die Forscher begannen sich für die einzigartig erhaltenen Überreste von Ankylosauriern aus Usbekistan zu interessieren. Obwohl diese Fossilien bereits seit 20 Jahren bekannt sind, hatten die Wissenschaftler erst jetzt die einmalige Gelegenheit, die Exemplare mit modernsten Methoden von innen zu untersuchen.

Während der Studie untersuchten die Paläontologen drei Fragmente von fossilen Schädeln des Ankylosauriers Bissektipelta archibaldi. Sie wurden während einer Reihe internationaler Expeditionen in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren am Fundort Dzharakuduk in der Zentralkysylkum-Wüste, Usbekistan, gefunden.

Dort können zahlreiche Überreste verschiedener Vertreter der antiken Fauna (etwa 90 Millionen Jahre alt) gefunden werden. Dazu gehören Dinosaurier, Pterosaurier, Krokodile, Vögel, Säugetiere und andere Wirbeltiere.

"Dies ist wirklich einer der reichsten Orte der Welt. Die Fauna von Dzharakuduk umfasst heute mehr als 100 Arten alter Wirbeltiere", sagte Pavel Skutschas, außerordentlicher Professor an der Universität St. Petersburg und Experte für Wirbeltiere des Mesozoikums.