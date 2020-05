Wenn verträumte Meerjungfrauen tanzen lernen

1979 hatte Prof. Katalin Zanin eine Vision: Sie wollte Menschen mit Behinderung mehr Lebensqualität und persönliche Freiheit schenken. Dazu gründete sie die Tanzgruppe „Ich bin O.K.“ – der Name ist aus der Transaktionsanalyse in der Psychologie abgeleitet, deren Ziel die Akzeptanz der eigenen, sowie anderer Personen ist: „Ich bin o.k., du bist o.k.“ Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: 1984 gab es eine Einladung ins Weiße Haus in Washington, wo der Verein Österreich beim „Very Special Arts“-Festival vertrat. 2001 eröffneten O.K.-Tänzer gemeinsam mit Balletttänzern den Wiener Opernball. www.ichbinok.at