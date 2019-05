Nur ein Drittel der längsten Flüsse weltweit fließt ungestört

Der "Living Planet Index", ein Indikator für die Biodiversität, zeige auch, dass der Rückgang der biologischen Vielfalt in den Binnengewässern um das drei- bis sechsfache stärker ist als in marinen und terrestrischen Systemen. Zugleich würden Flüsse eine wichtige Lebensgrundlage für viele Millionen Menschen bieten. Beispiele: Trinkwasserversorgung, Bewässerung in der Landwirtschaft, Fischfang.

Fragmentierung durch 2,8 Millionen Dämme

Andererseits zählten die Forscher in ihrer Arbeit 2,8 Millionen Dämme mit Stauseen von mindestens 1000 Quadratmetern Wasserfläche, die zu einer "Fragmentierung des Flusslaufs und teilweise schwerwiegenden Auswirkungen auf das ganze Flusssystem führen", so Zarfl in einer Aussendung. Zudem seien derzeit 3700 neue und große Dämme zur Wasserkraftnutzung in Planung, etwa in den Balkanstaaten, im Amazonasgebiet und in Asien. Darüber hinaus seien in Indien, China und Brasilien große Bewässerungsvorhaben geplant oder im Bau, wofür Flüsse ausgebaggert oder kanalisiert und Dämme gebaut werden.

Keine klimaneutrale Energiequelle