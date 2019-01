Nuno Maulide: "Ohne Chemie gibt es keinen Umweltschutz"

Elegant war auch, wie sein Labor 2018 die Synthese eines neuen Tuberkulose-Antibiotikums entdeckt hat. Was daran so besonders war? Maulide erklärt das – wie so oft– in Bildern: „Eine Synthese ist nichts anderes als eine Reise – Schritt zu Schritt, von A nach X. Ich sitze in der Währinger Straße 38 in Wien und will zum Stephansdom. Doch der direkte Weg ist nicht unbedingt der beste. Es kommt darauf an, welches Verkehrsmittel ich nehme und mit welchem Tempo ich fahre. Am Ende kann ich über Umwege schneller sein.“

So wie beim Antibiotikum. Er hat es geschafft, dass es produziert werden kann, ohne dass dabei Müll entsteht – heißt: Es gab keine unerwünschten Nebenprodukte. Elegant und nachhaltig. „Diese Nachhaltigkeit ist wichtig“, betont er.

Ohne Abfall Neues produzieren - dank Chemie

Kann Chemie wirklich ressourcenschonend sein? „Ja“, sagt der Wissenschaftler des Jahres. Für ihn ist es eine Art Lebensaufgabe zu zeigen, dass wir die Umweltprobleme ohne Chemie nicht lösen können. Schuld am schlechten Image der Chemikalien seien die Chemiker selbst, weil sie nicht erklären. Aber dass dem so ist, sei eine gesellschaftliche Katastrophe. Warum? Maulide erklärt das grundsätzlich: „Die Menschen sagen, sie wollen Essen und Wasser ohne Chemikalien. Dabei sind das aber nichts anderes als Chemikalien – alles, was uns umgibt, sind Chemikalien.“ Und diese will der Mensch dann lieber aus der Natur statt aus dem Labor – obwohl viele Stoffe 1 zu 1 den gleichen chemischen Aufbau haben.

Das habe auch Nachteile: „Wenn man etwas aus Natur nimmt, muss man Bäume, Fische oder Mikroorganismen töten. Wenn Stoffe hingegen im Labor hergestellt werden, muss man die Umwelt nicht belasten. Besonders dann, wenn dabei kein Müll entsteht, weil wir alle Atome verwenden .“ Das verstehen auch Nicht-Chemiker.