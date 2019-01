Nuno Maulide: Wissenschafter des Jahres, Chemiker und Pianist

So bezeichnet Maulide seinen fachlichen Schwerpunkt, die organische Synthesechemie, als "sehr künstlerisch". "Wir kommunizieren anhand von Strukturformeln, das heißt wir malen Striche auf die Abzugsscheiben unserer Arbeitsplätze, wo Sie die Zeichnungen von Tausenden Molekülen sehen - das ist unsere Sprache, so kommunizieren wir und das versteht jeder, egal wo er oder sie herkommt." Für ihn ist das "der ästhetische Aspekt" seines Fachs, in dem er auch viel Kreativität sieht: "Wir machen jeden Tag in unserem Labor neue Moleküle, die nie vorher auf der Erde waren - das ist schon spannend."

Studium in Belgien, Frankreich und den USA

Nach dem Grundstudium in Lissabon machte er an der Katholischen Universität Löwen ( Belgien) und der Ecole Polytechnique Paris seinen Master in Chemie und schloss 2007 in Löwen sein PhD-Studium ab. Als Postdoc ging er an die Stanford University und wechselte 2009 an das Max Planck-Institut für Kohlenforschung in Mühlheim ( Deutschland). 2013 habilitierte er an der Universität Bochum und wechselte im selben Jahr als Professor an die Universität Wien.